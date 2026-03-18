Quarticciolo, dove le disuguaglianze fanno ammalare: la salute segue la geografia della povertà

Un’inchiesta condotta dall’Ambulatorio popolare Roma est con il supporto del dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale Lazio, a partire dall’aggregazione di dati pubblici di Open Salute si propone di capire perché una parte della popolazione non riesce ad accedere al sistema sanitario pubblico. Emerge un quadro che ritrae una concentrazione estrema di vulnerabilità sociale: nel frattempo, si attendono i soldi della ragione e il patrimonio immobiliare va in rovina

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Nel quartiere Quarticciolo di Roma, come in molte periferie, la salute delle persone è il prodotto diretto delle condizioni materiali di vita: povertà, precarietà abitativa e accesso diseguale ai servizi non fanno da sfondo, ma incidono concretamente sulle cause che portano ad ammalarsi. Le disuguaglianze segnano le biografie, accorciano l’aspettativa di vita, producono malattia aumentando il rischio di depressione e patologie croniche, disegnando una geografia della salute che coincide con quel