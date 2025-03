Deepfake, intelligenza artificiale e social network. Qual è il loro impatto sui giovani di oggi? Un’inchiesta sociale di PresaDiretta attraverso testimonianze e racconti, in onda domenica 30 marzo alle 20.30 su Rai 3

L’Intelligenza artificiale ci sta portando in una nuova dimensione della tecnologia, ma anche in una nuova frontiera del cyberbullismo. Il successo delle applicazioni che nudificano e distorcono immagini anche innocenti dimostra quanto sia diffuso e accessibile per i ragazzi l’operazione di manipolazione della realtà.

Si moltiplicano i casi in cui ragazzini tramite applicazioni basate sull’Ia spogliano altre ragazzine e condividono queste immagini sempre più simili al reale nelle chat e sui social network. Immagini che una volta condivise girano inarrestabili nel web, persino quello più oscuro.

Presadiretta ha raccolto la testimonianza di una ragazza di 14 anni vittima di un compagno di classe. Le sue foto prese dai profili social, o rubate durante le ore di lezione, sono circolate tra i compagni della scuola, fino ad arrivare ai gruppi pedopornografici di Telegram.

I carceri minorili

Con le sue telecamere PresaDiretta è entrata nel carcere per minori di Nisida a Napoli e nel Cesare Beccaria a Milano, ha incontrato i giovani, gli operatori e le forze dell’ordine tra dolore, malessere e riscatto. E poi ancora i più fragili, quelli presi di mira dai bulli, sul web e non solo, quelli che non riescono più a sopportare di vivere.

In un sistema carcerario minorile già provato, quali sono gli effetti del decreto Caivano, approvato più di un anno fa per contrastare criminalità e baby gang? Secondo l’associazione Antigone, 12 strutture su 17 sono in sovraffollamento. Mai così tanti minorenni dietro le sbarre, mentre sulle comunità di rieducazione pesano tagli e ridimensionamenti.

Il tema sarà affrontato nella puntata di PresaDiretta insieme a Elisa Giomi, commissaria AgCom e docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’università Roma Tre.

Ragazzi fuori è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis con Cecilia Carpio, Daniela Cipolloni, Teresa Paoli, Paola Vecchia, Emilia Zazza, Fabio Colazzo e Paolo Martino.

© Riproduzione riservata