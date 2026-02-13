I temi della puntata riguarderanno i problemi cronici della giustizia italiana, le violenze dell’Ice negli Stati Uniti e le manifestazioni di piazza in Italia. Presenti come ospiti in sala Gratteri, Di Pietro e il presidente della Federazione nazionale della stampa Vittorio Di Trapani
La nuova stagione di “PresaDiretta” – il programma di Riccardo Iacona con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis –andrà in onda domenica 15 febbraio alle 20.30 su Rai 3.
I temi di “PresaDiretta Open” – puntata di apertura della stagione – riguarderanno le carenze del sistema giudiziario italiano tra uffici con carenza del personale amministrativo fino al 60 per cento e sedi con udienze fissate al 2032. Insieme alle sfide per centrare entro giugno gli obiettivi del Pnrr e i paradossi dell’innovazione tecnologica che dovrebbe migliorare il funzionamento del sistema giustizia.
Una seconda parte invece riguarderà il “Nemico dentro”: dagli omicidi di Renée Good e Alex Pretti compiuti dall’Ice a Minneapolis alle nuove ricette alternative del neosindaco di New York, Zohran Mamdani.
Spazio anche alla manifestazione di Askatasuna a Torino e alla mobilitazione dei metalmeccanici a Bologna, insieme alle proteste degli operai della logistica, degli attivisti ambientali e degli studenti delle scuole superiori. Oltre al tema della compressione delle libertà di stampa.
Presenti come ospiti in sala: l’ex magistrato ed ex politico Antonio Di Pietro, il procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri e il presidente della Federazione nazionale della stampa Vittorio Di Trapani.
© Riproduzione riservata