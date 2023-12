Il primo ministro albanese in una lunga intervista alla presenza della premier difende l’accordo con l’Italia, che secondo lui non è anticostituzionale. Anche Sunak sottolinea la comunità valoriale, mentre Musk chiede agli italiani di aumentare la natalità

Edi Rama non ha dubbi sul fatto che l’accordo con l’Italia sulla realizzazione dei due cpr italiani in territorio albanese vada in porto nonostante il ricorso dell’opposizione alla corte costituzionale. «Mi fa ridere» ha detto il premier albanese, intervenuto ad Atreju, convinto che non violi la costituzione. La decisione della magistratura è attesa «entro marzo ma sono fiducioso che la decisione sarà presa molto prima perché l'accordo è molto importante per i due stati».

«Paesi fratelli»

Gli applausi sono tutti per il capo di governo socialista, che elogia gli sforzi di Giorgia Meloni – seduta in prima fila, dopo essere stata accolta con una standing ovation dal pubblico della kermesse di partito – che «sta facendo qualcosa di molto importante passando da un sovranismo nazionale a un sovranismo europeo. L’Europa deve svegliarsi e capire come muoversi nelle prossime generazioni».

Rama racconta anche come dopo l’accordo con l’Italia anche altri paesi europei gli abbiano chiesto disponibilità per accogliere i migranti, ma che a loro avrebbe rifiutato questa concessione. «Abbiamo avuto richieste da altri paesi dell’Ue e abbiamo detto di no. Ce lo hanno chiesto paesi cugini, l’Italia è una sorella. Secondo Rama l'Italia, a differenza di altri, «non sta solo cercando un posto dove trasferire il problema» dei migranti «ma sta cercando di allargare lo spazio per gestire questo percorso». Secondo il primo ministro, «dire che questa è la soluzione sarebbe pretenzioso. Questo è uno sforzo per trovare una soluzione in una situazione in cui l’Ue non riesce a capirsi sulla soluzione e l’origine del problema».

La crociata di Musk

A dare manforte alla premier sull’immigrazione arriva poi Elon Musk: l’imprenditore raccomanda di non perdere di vista l’importanza della natalità. «L'immigrazione non può risolvere il calo demografico. Per contrastare il calo della popolazione «non possiamo dipendere da altri paese» ha aggiunto Musk, «ogni volta che un Paese diventa industrializzato la sua popolazione inizia subito a scendere. Bisogna favorire la nascita di una nuova generazione» facendo figli «altrimenti questa non ci sarà».

L'imprenditore ha parlato anche delle sue battaglie ideologiche, come quella contro «il pensiero woke», che avrebbe infettato anche Disney, tanto che «se oggi Walt Disney la vedesse, si rivolterebbe nella tomba», e quella contro l’ambientalismo à la Fridays for Future. «Mi considero uno dei più grandi ambientalisti al mondo» ha detto Musk riferendosi alle sue attività nel campo della mobilità elettrica e dell'energia solare, «ma l'ambientalismo deve basarsi sui fatti». Secondo l'imprenditore, quando le convinzioni ambientaliste si spingono all'eccesso, «iniziano a guardare all'umanità come a un fattore negativo, come fosse una piaga per il pianeta. E alcuni lo dicono apertamente».

Poche gli annunci pragmatici, nonostante la visita ad Atreju sia stata un’altra occasione per coltivare i rapporti con la presidente Meloni: «Adoro l'Italia, mi piace visitarla e credo che voi italiani siate incredibili. Sono interessato a investire nel vostro paese e, per favore, fate più italiani».

La sinistra

Il premier albanese è intervenuto anche sulla politica europea, mostrandosi piuttosto freddo nei confronti della sinistra italiana, che pure sarebbe sua alleata a livello europeo nel Pse: «Per loro era impensabile che oggi venissi qui» ha detto, invitando poi coloro che «fanno la morale» sull'accordo fra Italia e Albania sui migranti a tacere: «Non hanno fatto niente, in qualsiasi Paese europeo, io dico o ci dite come fare meglio o state zitti».

Il più grande leader della sinistra europea, ha detto Rama, è papa Francesco, ma sull’immigrazione la linea giusta è quella di Meloni: «O l’immigrazione sarà gestita ancora dai criminali, o la gestiranno le istituzioni. Cosa viene all’Albania dall’accordo? Cosa è venuto all’Italia tutte le volte che ha aiutato l’Albania dagli anni Novanta?»

Il sostegno di Sunak

Anche il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak è tornato a battere sul tema dell’immigrazione, sottolineando la grande intesa valoriale che condivide con Meloni e citando Margaret Thatcher: «Non si è mai tirata indietro anche quando la lotta era dura, e oggi dobbiamo applicare il radicalismo di Thatcher per quanto riguarda l'immigrazione illegale».

Gli immigrati, ha detto Sunak, «devono sapere che non potranno rimanere. Se dovremo cambiare le regole per farlo» capire «siamo pronti a farlo, altrimenti i barconi continueranno ad arrivare». Il primo ministro ha anche elogiato l’accordo di Roma con Tyrana, paragonandolo al suo con il Ruanda e indicando Meloni come un esempio di «leadership mondiale» per quanto riguarda la gestione dell’immigrazione.

