«Il video vogliamo venderlo?». Così la destra ha usato il caso Ramy

Tra gli indagati anche un carabiniere sindacalista: avrebbe mentito sulla notte dell’incidente. Contatti con i media governativi per orientare il pubblico in previsione del decreto sicurezza
Media vicini al governo, sindacati, componenti delle forze dell’ordine. Vasi comunicanti che alimentano una narrazione divenuta ormai egemone che serve a preparare il terreno ai decreti con misure illiberali, spacciati come soluzione per garantire sicurezza nelle città. Come soluzione per migliorare le condizioni di lavoro delle forze dell’ordine, che restano con organici insufficienti e stipendi bassi. Un incrocio tra mondi che emerge dagli atti che Domani può svelare, contenuti nel procediment