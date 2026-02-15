le carte inedite dell’inchiesta

«Il video vogliamo venderlo?». Così la destra ha usato il caso Ramy

Nello Trocchia
15 febbraio 2026 • 07:00Aggiornato, 15 febbraio 2026 • 08:33

Tra gli indagati anche un carabiniere sindacalista: avrebbe mentito sulla notte dell’incidente. Contatti con i media governativi per orientare il pubblico in previsione del decreto sicurezza

Media vicini al governo, sindacati, componenti delle forze dell’ordine. Vasi comunicanti che alimentano una narrazione divenuta ormai egemone che serve a preparare il terreno ai decreti con misure illiberali, spacciati come soluzione per garantire sicurezza nelle città. Come soluzione per migliorare le condizioni di lavoro delle forze dell’ordine, che restano con organici insufficienti e stipendi bassi. Un incrocio tra mondi che emerge dagli atti che Domani può svelare, contenuti nel procediment

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.