Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina di Fares Bouzidi

Nell’inchiesta milanese sull’inseguimento che, il 24 novembre 2024, ha portato alla morte del 19enne e all’arresto dell’amico, altri due carabinieri sono indagati per le loro dichiarazioni e per il verbale che hanno redatto. Uno dei due avrebbe sostenuto che la collanina sequestrata a Fares sarebbe stata provento di rapina. Il video che pubblichiamo dimostra tutt’altro