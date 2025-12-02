Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina di Fares Bouzidi

Nell’inchiesta milanese sull’inseguimento che, il 24 novembre 2024, ha portato alla morte del 19enne e all’arresto dell’amico, altri due carabinieri sono indagati per le loro dichiarazioni e per il verbale che hanno redatto. Uno dei due avrebbe sostenuto che la collanina sequestrata a Fares sarebbe stata provento di rapina. Il video che pubblichiamo dimostra tutt’altro
Ci sono altri due indagati tra i carabinieri intervenuti a Milano la notte del 24 novembre 2024 nel corso dell’inseguimento del Tmax con a bordo Fares Bouzidi (condannato per resistenza e accusato di omicidio stradale) e Ramy Elgaml, il 19enne morto all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti. L’accusa è di false informazioni ai pm e falso in atto pubblico. In base a quanto si apprende, i pm meneghini contesterebbero alcune dichiarazioni che i carabinieri avrebbero reso nel corso delle somma