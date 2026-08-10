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Ranucci, il mistero Tavares: «In rapporti con la Wagner»

enrica riera e Nello Trocchia
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10 agosto 2026 • 07:00

Il camerunense è indagato per aver fatto da intermediario tra Lavitola e gli esecutori. Il cronista: «L’ho conosciuto nel 2019». E avrebbe fatto parte dei mercenari di Putin  

«Io Gomes l’ho conosciuto nel 2019 di passaggio al ristorante. Un gigante. Anche su di lui si aprono suggestioni, perché è stato nell’armata Wagner. Era il factotum di Valter Lavitola». Così a Domani Sigfrido Ranucci ha raccontato il suo incontro con Clesio Gomes Tavares, il tuttofare del faccendiere-ristoratore indagato dalla procura di Roma perché ritenuto il mandante della bomba al conduttore di Report. È un ricordo importante quello del giornalista di Rai tre, utile a fare ordine tra le ipot

enrica riera e Nello Trocchia
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enrica riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.