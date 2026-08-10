Ranucci, il mistero Tavares: «In rapporti con la Wagner»

Il camerunense è indagato per aver fatto da intermediario tra Lavitola e gli esecutori. Il cronista: «L’ho conosciuto nel 2019». E avrebbe fatto parte dei mercenari di Putin

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«Io Gomes l’ho conosciuto nel 2019 di passaggio al ristorante. Un gigante. Anche su di lui si aprono suggestioni, perché è stato nell’armata Wagner. Era il factotum di Valter Lavitola». Così a Domani Sigfrido Ranucci ha raccontato il suo incontro con Clesio Gomes Tavares, il tuttofare del faccendiere-ristoratore indagato dalla procura di Roma perché ritenuto il mandante della bomba al conduttore di Report. È un ricordo importante quello del giornalista di Rai tre, utile a fare ordine tra le ipot