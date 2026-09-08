«Ranucci era il mio riscatto»: l’ultima versione di Lavitola

Il conduttore sarà presto convocato dai pm: resta ancora la vittima, ma sarà valutata la sua posizione. Le chat tra i due sul programma d’inchiesta. Sulla bomba: l’indagato Gomes aveva avuto carta bianca

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Dopo l’udienza del riesame in cui i legali del faccendiere Valter Lavitola hanno chiesto di mitigare la misura cautelare in carcere, spostare il procedimento a Napoli e rendere inutilizzabili i dispositivi sequestrati, il pm Edoardo De Santis ha preso le scale e si è diretto nella stanza del procuratore capo Francesco Lo Voi, appena rientrato in ufficio. Il colloquio tra i due, che indagano sull’attentato del 16 ottobre del 2025 contro l’ormai ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è durato c