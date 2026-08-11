L’arresto di Lavitola

La Rai ora ha (quasi) deciso: Ranucci fuori da Report

Enrica Riera e Nello Trocchia
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11 agosto 2026 • 17:10Aggiornato, 11 agosto 2026 • 17:16

I vertici di viale Mazzini aspettano l’esito del comitato etico, ma la sostituzione del conduttore del programma d’inchiesta appare ormai decisa. Sullo sfondo le carte dell’inchiesta su Lavitola, le tensioni interne alla redazione e la corsa per il suo posto

Sigfrido Ranucci è accerchiato. A volere lo scalpo del conduttore di Report non sono solo i vertici Rai, cari alla destra di governo, che lavorano per la sostituzione, ma anche i suoi emuli. Fedelissimi cresciuti sotto il suo ombrello che temono ripercussioni sul programma e il loro stipendio, e collaboratori che ambiscono a prenderne il suo posto. Alcuni, nei giorni scorsi, hanno proposto un documento goffo che commissariava il capo, poi prontamente ritirato. A pesare sul destino del conduttore

Enrica Riera e Nello Trocchia