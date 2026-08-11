La Rai ora ha (quasi) deciso: Ranucci fuori da Report

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Sigfrido Ranucci è accerchiato. A volere lo scalpo del conduttore di Report non sono solo i vertici Rai, cari alla destra di governo, che lavorano per la sostituzione, ma anche i suoi emuli. Fedelissimi cresciuti sotto il suo ombrello che temono ripercussioni sul programma e il loro stipendio, e collaboratori che ambiscono a prenderne il suo posto. Alcuni, nei giorni scorsi, hanno proposto un documento goffo che commissariava il capo, poi prontamente ritirato. A pesare sul destino del conduttore