Ranucci: «Io come Borsellino e Aldo Moro». Ira di FdI (e Rai) sul conduttore

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Dopo l’interrogatorio di Valter Lavitola, «amico fraterno» di Sigfrido Ranucci, le polemiche politiche non si sono fermate. Anzi. C’è chi è tornato a chiedere, come il ministro leghista Matteo Salvini, con ancora maggior vigore, la sospensione del giornalista. Un obiettivo che, come anticipato da questo giornale, anche i vertici aziendali si sarebbero ormai prefissati. A prescindere dalle riunioni del Comitato etico della Rai che dovranno esprimersi sulla vicenda e inoltrare una relazione all’am