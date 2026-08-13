il faccendiere: «chiesi di sparare contro il muro»

«Pensavo solo a colpi di pistola». Lavitola depista e resta in carcere

Nello Trocchia
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13 agosto 2026 • 20:26

Il faccendiere secondo gip e magistrati mente su movente e ruolo. Intanto i quattro del commando sarebbero pronti a raccontare tutto. Fazzolari e FdI tornano all’attacco di Ranucci, sempre più isolato

Confessioni, ambiguità e silenzi. Il gioco di prestigio di Valter Lavitola non convince i magistrati, la giudice Iole Moricco ha detto no alla richiesta di arresti domiciliari presentata dall’avvocato del faccendiere, Sergio Cola, legale vicino alla destra di governo e apprezzato anche dai vertici del partito. Non sono bastate le parole autoaccusatorie del pluripregiudicato che ha confermato quanto già emerso dalle indagini degli inquirenti, è stato lui a ordinare al suo factotum, Clesio Tavares

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.