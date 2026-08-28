IL MISTERO RISOLTO

Né servizi segreti né clan Moccia: il «Corrado» del caso Ranucci non esiste, è un errore di trascrizione

Enrica Riera e Nello Trocchia
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28 agosto 2026 • 12:29Aggiornato, 28 agosto 2026 • 12:45

Sul nome che compare nei testi delle intercettazioni dei bombaroli, lo stesso Ranucci aveva avanzato diverse ipotesi. Ma si tratta di un errore materiale. Gli inquirenti hanno riascoltato l’audio: quel nome non è mai stato pronunciato

Nelle carte giudiziarie del caso Lavitola-Ranucci spunta un nome sul quale sono state costruite narrazioni giornalistiche e ipotesi che ora crollano come castelli di sabbia. Il nome è «Corrado», lo pronuncia una sola volta uno degli indagati. «Quello ha detto a quello che non dobbiamo proprio farlo arrivare a Corrado...», dice Pellegrino D’Avino, uno degli arrestati, il 10 aprile 2026. D’Avino è tra i bombaroli finiti in carcere per l’attentato al popolare conduttore di Report. Nelle scorse ore 

Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.