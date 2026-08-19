La strategia

Querele e avvisi ai naviganti: così Ranucci rompe l’assedio

Enrica Riera e Nello Trocchia
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19 agosto 2026 • 21:11Aggiornato, 19 agosto 2026 • 21:12

Denuncia contro la giudice Clementina Forleo e messaggi ai vertici Rai e a Lucarelli. La sospensione annunciata non arriva e il suo avvocato mette in guardia l’azienda

«Non parlo, chiedi all’avvocato». È la frase ricorrente ogni quando, in mezzo a dubbi e domande, da giorni proviamo a porre qualche interrogativo a Sigfrido Ranucci. Perché non attacca frontalmente Lavitola? Perché non ha raccontato agli inquirenti il colloquio con il faccendiere in cui gli parlò di possibili attentati? Lo dirà ai magistrati appena sarà riascoltato e si dice tranquillo di chiarire ogni aspetto. Ranucci davanti ai pm e al procuratore capo in persona, lo scorso due luglio, continu

Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.