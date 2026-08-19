Querele e avvisi ai naviganti: così Ranucci rompe l’assedio

Denuncia contro la giudice Clementina Forleo e messaggi ai vertici Rai e a Lucarelli. La sospensione annunciata non arriva e il suo avvocato mette in guardia l’azienda

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«Non parlo, chiedi all’avvocato». È la frase ricorrente ogni quando, in mezzo a dubbi e domande, da giorni proviamo a porre qualche interrogativo a Sigfrido Ranucci. Perché non attacca frontalmente Lavitola? Perché non ha raccontato agli inquirenti il colloquio con il faccendiere in cui gli parlò di possibili attentati? Lo dirà ai magistrati appena sarà riascoltato e si dice tranquillo di chiarire ogni aspetto. Ranucci davanti ai pm e al procuratore capo in persona, lo scorso due luglio, continu