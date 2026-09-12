Signal, Digos e ministero: i messaggi di Lavitola all’«amico» Ranucci

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È il 18 dicembre 2024 quando l’ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, scrive all’«amico fraterno» Valter Lavitola. «Vai su Signal», suggerisce il giornalista al faccendiere, inoltrandogli l’app del servizio di messaggistica dove la privacy è alla base di tutto. Uno scambio che emerge dalle chat agli atti dell’inchiesta e che Domani ha potuto leggere. Chat dalle quali si profila un Lavitola “impiccione” rispetto al lavoro della trasmissione di giornalismo investigativo. A ogni modo dal