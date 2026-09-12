l’inchiesta sulla bomba al giornalista

Signal, Digos e ministero: i messaggi di Lavitola all’«amico» Ranucci

Enrica Riera e Nello Trocchia
Segui Domani su Google
12 settembre 2026 • 06:00

Agli atti dell’indagine  le chat col faccendiere: «Osanna si sente perseguitato da te», scriveva “Valterino” all’ex conduttore. Che dice: «Nessuna pressione»

È il 18 dicembre 2024 quando l’ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, scrive all’«amico fraterno» Valter Lavitola. «Vai su Signal», suggerisce il giornalista al faccendiere, inoltrandogli l’app del servizio di messaggistica dove la privacy è alla base di tutto. Uno scambio che emerge dalle chat agli atti dell’inchiesta e che Domani ha potuto leggere. Chat dalle quali si profila un Lavitola “impiccione” rispetto al lavoro della trasmissione di giornalismo investigativo. A ogni modo dal

Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.