l’intervista

Rosaria Capacchione: «Costruire “eroi” è stato un male per il giornalismo»

Nello Trocchia
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14 agosto 2026 • 07:00

Parla la giornalista che al Mattino ha raccontato il clan dei Casalesi. «Report è da difendere? Non credo ai modelli, esistono le persone». «Avere fonti di ogni tipo è lecito, il rapporto che crei è altra cosa»

Rosaria Capacchione ha fatto la giornalista tutta la vita. Quando scriveva del clan dei Casalesi attorno era silenzio e indifferenza, vive da anni sotto scorta. La tutela l’ha nascosta sotto pelle, senza eccessi e altarini. È stata senatrice del Pd, ma le è bastata una legislatura. Il pluripregiudicato Valter Lavitola è tornato o forse non è mai andato via. È in carcere come mandante della bomba che ha colpito l’amico fraterno Sigfrido Ranucci, che ne pensi di questa storia? La bomba è un fatto

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.