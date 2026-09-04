Ranucci testimonial sul carbon credit. Pazza idea Lavitola

«Valter» voleva Sigfrido testimonial del progetto. Per i pm l’ex conduttore è «manipolabile». E l’intervista sparita e non autorizzata dimostrerebbe la tesi

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Madonne di Pompei, incontri pubblici con tanto di testimonial d’eccezione e molti altri misteri. È noto che Valter Lavitola, di professione faccendiere e ristoratore, volesse sfondare nel settore del carbon credit. Per farlo avrebbe utilizzato a suo piacimento Ranucci, vittima dell’attentato dinamitardo di cui «Valterino» è presunto mandante. Ne sarebbe prova la misteriosa intervista rilasciata dall’ormai ex conduttore di Report il 5 giugno, all’indomani della perquisizione di Lavitola, a The St