Di questi oltre 125mila, più di 15mila sono nuovi utenti, mentre per il resto si tratta di pazienti che già venivano assistiti o che sono rientrati dopo essere stati curati in anni precedenti. Sono in prevalenza uomini (l’86 per cento) di nazionalità italiana, con oltre il 90 per cento per entrambi i sessi. Tra i nuovi assistiti ci sono persone di età compresa tra i 20 e i 39 anni. Mentre se si guarda agli utenti totali, le classi di età più frequenti sono quelle tra i 35 e i 54 anni.