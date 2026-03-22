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Il processo Moccia è diventato terreno di propaganda di chi tifa per il Sì

Nello Trocchia
22 marzo 2026 • 10:17Aggiornato, 22 marzo 2026 • 11:58

Uno dei giudici del processo resta applicato per concludere il dibattimento, ma intanto ha assunto l’incarico di sostituto procuratore generale della corte di Cassazione. Il caso usato come pretesto per sostenere la riforma, ma la decisione è stata assunta dal Csm, proposta dai laici di destra

C’è un processo in corso al tribunale di Napoli che racconta bene la partita in gioco in vista del voto referendario. Il processo è quello contro il clan Moccia. I sostenitori della riforma utilizzano un’ultima decisione assunta dal Csm sul trasferimento di un giudice per spingere i Sì. In realtà questo dibattimento racconta bene i rischi che nasconde la riforma e l’obiettivo dichiarato da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio: «liberarsi dalla magistratu

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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.