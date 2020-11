La guardia di finanza di Reggio Calabria ha accertato che 91 nuclei familiari nel comune di Africo, in provincia di Reggio Calabria, hanno percepito il bonus spesa Covid emesso dal comune senza averne diritto. Le famiglie hanno ottenuto il bonus dichiarando di trovarsi in condizioni di indigenza così estreme da non poter comprare nemmeno l'indispensabile di generi alimentari e di prima necessità. Dalle indagini è emerso che uno o più componenti dei nuclei familiari controllati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo stipendio, anche per cospicui importi, a fronte di regolari contratti, o percepito il reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate fino ad alterare il proprio stato di famiglia indicando soggetti fittizi o non residenti per incrementare la somma da percepire. Al termine dei controlli i finanzieri hanno emesso sanzioni per un totale di 64.500 euro: i trasgressori sono stati segnalati al comune per il recupero delle somme pari a 21.500 euro.

