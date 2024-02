Bendato, preso a pugni, calpestato con le scarpe d’ordinanza e trattenuto per alcuni minuti dagli agenti. La scena è quella ripresa delle videocamere di sorveglianza nel carcere di Reggio Emilia, il video agli atti dell’indagine, diffuso dall’Ansa, racconta quei momenti di violenza. La procura ha inviato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare a dieci poliziotti penitenziari per le violenze subito da un detenuto di origine tunisina, il 3 aprile 2023.

Qualcosa di «brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto», aveva scritto il giudice Luca Ramponi che a luglio aveva emesso un'ordinanza di interdizione dal servizio per dieci indagati, parzialmente rimodulata.

Tra le contestazioni non c’è solo la tortura, il reato che il governo Meloni vorrebbe depotenziare, ma anche il falso. Come già successo in passato, ogni abuso di potere prevede sempre la falsificazione degli atti per coprire il pestaggio.

I fatti

L’aggressione è avvenuta dopo un confronto molto animato del detenuto con la direttrice, destinataria di diversi insulti da parte delle vittima che contestava alcuni rapporti disciplinari, ma anche l’isolamento dove era stato confinato. Le telecamere hanno ripreso quello è accaduto dopo. «In concorso materiale e morale tra loro e comunque non impedendo l'evento, in qualità di agenti penitenziari, mediante più condotte cagionavano a K.L., ristretto presso la Casa circondariale di Reggio Emilia, acute sofferenze ed un trauma psichico, avendo costui anche temuto di essere ucciso, attuando altresì un trattamento degradante per la dignità della persona . In particolare, violenze consistite: nell'incappucciarlo con una federa annodata e stretta al collo che gli impediva di vedere e che gli rendeva difficoltosa la respirazione nel colpirlo con violenti pugni al volto mentre lo spingevano, con le braccia bloccate, verso il reparto isolamento nel farlo cadere a terra, dopo pochi metri, a causa di uno sgambetto nell'attingerlo, una volta riverso a terra, sempre incappucciato e con il nodo della federa ben stretta sul volto, con schiaffi, con pugni al volto ed alla testa e con calci», si legge nell’atto notificato ai coinvolti.

L’indagine è partita da un’attenta verifica del racconto del detenuto visto che K.L. aveva più volte manifestato acrimonia nei confronti del personale che aveva anche offeso. Una verifica che ha trovato un valido supporto nelle registrazioni dei filmati di video sorveglianza.

L'udienza preliminare è stata fissata per il 14 marzo davanti alla giudice, Silvia Guareschi. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Federico De Belvis, Alessandro Conti, Nicola Tria, Luigi Marinelli, Sinuhe Cucuraci e Carlo De Stavola.

«Sono immagini agghiaccianti ed inaccettabili, una violenza gratuita contro un uomo solo, privato della libertà, ammanettato e a terra. Ci tengo a sottolineare il lavoro della Procura di Reggio Emilia, che con la dovuta tempestività e determinazione ha svolto le indagini ed estrapolato quanto ripreso dalle telecamere interne, che altrimenti avremmo perso. Attendiamo l’udienza preliminare con il necessario approccio garantista, evitando di esprimere sentenze sul fatto prima ancora che lo possa fare il giudice», dice Luca Sebastiani, avvocato della vittima.

In questo momento l’indagine è in una fase preliminare e le eventuali responsabilità penali devono essere accertate nel dibattimento che dovrebbe aprirsi in caso di rinvio a giudizio.

