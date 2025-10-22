«Con meno di 600 voti facciamo una rivolta». Così la candidata di FI alle regionali in Campania cercò di assicurarsi l’elezione

Con l’operazione coordinata da Nicola Gratteri, la vicesindaca di Santa Maria a Vico (Caserta), Veronica Biondo, è finita agli arresti domiciliari insieme ad altri amministratori pubblici. Il coordinatore regionale del partito degli azzurri, Martusciello: «Non è più la nostra candidata». Le carte sull’indagine riguardante lo scambio di voti e appalti