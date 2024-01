I tre leader del centrodestra si sono visti in mattinata a palazzo Chigi per sminare il terreno delle regionali, che sta mettendo in crisi i rapporti nella maggioranza. A soffrire particolarmente è la Lega, che vede nella proposta di Truzzu come candidato in Sardegna un attacco frontale al “suo” Solinas

Si è tenuto in mattinata un incontro tra i leader del centrodestra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in mattinata si sono visti a Palazzo Chigi in un vertice concluso all’ora di pranzo.

Il centrodestra è in crisi soprattutto per quanto riguarda la situazione in Sardegna, dove la Lega vorrebbe ricandidare il presidente uscente Christian Solinas e Fratelli d’Italia insiste per lanciare Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari, come nome del centrodestra. Il Carroccio nei giorni scorsi aveva minacciato di riaprire anche le trattative sulle altre regioni che vanno al voto, per esempio l’Abruzzo, dove dovrebbe correre il presidente uscente di FdI Marco Marsilio.

Ma la regione che fa davvero gola a Fratelli d’Italia attualmente è il Veneto, dove si voterà nel 2025: il “doge” Luca Zaia è al secondo mandato, e per sbloccare la sua possibilità di ricandidarsi (e fare indirettamente un favore alla Lega) c’è bisogno del via libera al terzo mandato per i presidenti di Regione.

