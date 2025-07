Il governatore forzista, accusato di corruzione, sentito per cinque ore dai magistrati di Catanzaro. Accompagnato dall’avvocato Nicola Carratelli, ha detto: «Confido in una veloce archiviazione»

«Sono felice perché sono stato interrogato». Sotto il sole battente di fine luglio, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, va via dalla procura di Catanzaro col sorriso sulle labbra. I pm che lo accusano del reato di corruzione lo hanno sentito per circa cinque ore.

«Ho chiesto io di essere interrogato – ha detto il presidente forzista – era un mio diritto chiedere, ma non era loro dovere concedermi questa possibilità».

Accompagnato dal suo avvocato, Nicola Carratelli, Occhiuto – coindagato insieme ai fedelissimi Paolo Posteraro ed Ernesto Ferraro (sollevato dall’incarico di vertice in Ferrovie della Calabria) – ha anche detto di essere «molto soddisfatto» e di sentirsi «sollevato».

Perché? «Penso di aver chiarito ogni cosa – ha dichiarato ancora il governatore – quindi confido in una celere archiviazione».

Nelle ultime settimane il procedimento che vede coinvolto Roberto Occhiuto s’è allargato: lo testimoniano le perquisizioni che gli uomini della finanza hanno effettuato negli uffici – anche quelli di presidenza – della Cittadella regionale a Germaneto. E, ancora, la presenza, nel fascicolo, di nuovi indagati, tra cui il braccio destro del presidente, Antonio “Tonino” Daffinà, oggi subcommissario nazionale alla Depurazione.

«Abbiamo rinunciato ai termini per le contestazioni – ha concluso Occhiuto – e sono molto contento perché credo che, per come si è svolto l'interrogatorio, io abbia chiarito ogni presunto addebito. Questo non solo nel mio interesse ma anche nell'interesse della Regione che deve essere amministrata con serenità».

Inoltre la difesa del governatore ha depositato una relazione, a firma del tecnico di parte, che attesterebbe la congruità del prezzo della cessione delle quote societarie a Posteraro, il suo ex socio.

L’inchiesta, intanto, prosegue.

