Resistere agli antibiotici, la pandemia silenziosa che spaventa l’Italia

Secondo diversi rapporti, la resistenza antimicrobica è destinata a diventare una delle principali cause di morte entro il 2050. Nel nostro paese è già emergenza

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La resistenza antimicrobica avanza come una crisi lenta e silenziosa, destinata – secondo diversi rapporti internazionali – a diventare una delle principali cause di morte entro il 2050. In Italia, dove l’uso degli antibiotici rimane elevato in ambito ospedaliero, nella medicina territoriale e in alcuni comparti zootecnici, l’emergenza è già evidente. A complicare ulteriormente il quadro contribuisce il crescente disinteresse dell’industria farmaceutica verso lo sviluppo di nuovi antibiotici, un