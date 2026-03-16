Resistere in cattedra fino al burnout, insegnare è un mestiere logorante

Il burnout dei docenti non è solo una questione individuale. È il risultato di un sistema scolastico che accumula compiti e responsabilità sugli insegnanti senza costruire strumenti adeguati per sostenerli. La psicologa scolastica Valentina Manca: «Negli ultimi anni ho osservato un crescente senso di affaticamento tra il personale docente». Un logoramento che si sviluppa dentro un clima percepito «come sempre più precario e frammentato, segnato da isolamento e pressione costante»
«Quest’anno tre colleghi si sono messi in aspettativa per burnout. Tre uomini di mezza età che non riuscivano più a gestire l’intemperanza delle classi del biennio. Chi ha chiesto aiuto è stato sostenuto dai colleghi, ma non dalla dirigenza né dall’istituzione scolastica». A parlare è Francesca (nome di fantasia), psicologa e insegnante di sostegno in una scuola del Nord Italia. Il suo racconto restituisce una dimensione del lavoro docente di cui si parla poco, ma che nelle scuole è tutt’altro c