Resistere in cattedra fino al burnout, insegnare è un mestiere logorante

Il burnout dei docenti non è solo una questione individuale. È il risultato di un sistema scolastico che accumula compiti e responsabilità sugli insegnanti senza costruire strumenti adeguati per sostenerli. La psicologa scolastica Valentina Manca: «Negli ultimi anni ho osservato un crescente senso di affaticamento tra il personale docente». Un logoramento che si sviluppa dentro un clima percepito «come sempre più precario e frammentato, segnato da isolamento e pressione costante»