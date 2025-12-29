Su Rete 4 il ritorno di Merlino. Pazza idea: coppia con Sallusti

Myrta Merlino è alla ricerca di un rilancio: dopo la fine dell'avventura a Pomeriggio 5, con la sostituzione di Gianluigi Nuzzi, doveva essere ricollocata nella nuova veste di opinionista Mediaset nei vari talk show. Ora c’è una nuova opportunità all’orizzonte

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il 2026 potrebbe regalare ai telespettatori di Rete 4 la “strana coppia” Sallusti-Merlino. Ai vertici Mediaset si lavora a un nuovo progetto editoriale a partire dal mese di marzo che dovrebbe arrivare fino al 31 luglio. Dopo il rodaggio dell'ex direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, al timone della striscia “10 minuti” per la pausa natalizia, si sta pensando di cucire su misura un talk da assegnare all’inedito duo. Sallusti, che ha esordito con l'intervista ad Andrea Sempio, non ha ancora