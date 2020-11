Oltre duecento tra giornaliste, docenti, ricercatrici, politiche, scrittrici, attiviste hanno firmato una lettera aperta di solidarietà alla maestra d’asilo di un comune in provincia di Torino colpita da revenge porn. Un ragazzo con cui la donna si frequentava aveva pubblicato alcune sue foto intime in una chat del gruppo di calcetto. Il materiale era così arrivato ad alcune mamme della scuola dove lavorava la maestra. La direttrice dell’istituto aveva quindi deciso di licenziare la maestra, ma ora è indagata per diffamazione. L’ex fidanzato ha scelto invece la messa in prova, dovrà risarcire i danni alla donna e dovrà eseguire lavori socialmente utili per un anno. Riportiamo qui sotto il testo della lettera.

Cara Franca,

abbiamo appreso la vicenda che ti riguarda dai giornali, non conosciamo il tuo nome e per indirizzarci a te abbiamo scelto il nome di una donna che ha cambiato la storia di questo paese, Franca Viola. Come Franca, che fu la prima a rifiutare la vergognosa pratica del “matrimonio riparatore”, anche tu hai trovato la forza di denunciare la violenza che ti è stata inflitta e possiamo solo immaginare quanta ce ne sia voluta.

Ti vogliamo dire grazie. Grazie perché non sei stata zitta, come tanti avrebbero voluto. Grazie perché non ti sei arresa e a chi ti ha detto che avresti dovuto provare vergogna hai risposto rendendo pubblica questa storia, in cui a vergognarsi dovrebbero essere tutte le altre persone coinvolte. Non tu. Perché nel sesso, libero e consensuale, non c’è vergogna.

Vergogna dovrebbe invece provare chi, senza alcun consenso da parte tua, ha pensato di violare te e il tuo privato. Si chiama Revenge Porn, ed è un reato. Vergogna dovrebbe provare chi ti ha costretto a dimetterti, come se nel sesso ci fosse qualcosa di sporco, di immorale. Non è così.

Immorale è ciò che hai dovuto sopportare. La storia di Tiziana Cantone sembra non aver insegnato niente. All’epoca della sua morte abbiamo pensato tante volte a quello che avremmo potuto fare per farle sentire che non era sola. Per questo oggi neanche noi stiamo zitte.

Cara Franca, grazie.

