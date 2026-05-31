Riapre la galleria a Catanzaro ma dimenticano di dirlo a Salvini

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C’erano tutti a Catanzaro per la riapertura della galleria Sansinato, lungo la strada statale 280 “Dei due Mari”. Tutti tranne uno: Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture, che passa il tempo tra inaugurazioni e passerelle, non c’era. Un’assenza che è diventata un caso. Qualcuno sospetta non lo abbiano neanche invitato, il leader leghista sarebbe rimasto incredulo quando ha visto le foto dell’inaugurazione dal suo ufficio in piazzale Porta Pia. Mancava proprio il titolare del dicastero