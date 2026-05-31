La guerra con i Fratelli

Riapre la galleria a Catanzaro ma dimenticano di dirlo a Salvini

Nello Trocchia
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31 maggio 2026 • 23:59

All’evento di riapertura della galleria Sansinato, lungo la strada statale 280 “Dei due Mari”, c’era la sottosegretaria all’Interno, la meloniana Wanda Ferro

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

C’erano tutti a Catanzaro per la riapertura della galleria Sansinato, lungo la strada statale 280 “Dei due Mari”. Tutti tranne uno: Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture, che passa il tempo tra inaugurazioni e passerelle, non c’era. Un’assenza che è diventata un caso. Qualcuno sospetta non lo abbiano neanche invitato, il leader leghista sarebbe rimasto incredulo quando ha visto le foto dell’inaugurazione dal suo ufficio in piazzale Porta Pia. Mancava proprio il titolare del dicastero

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.