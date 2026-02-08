La ricetta sulla sicurezza è sempre uguale: repressione e pene più gravi. Ma le vere paure dei cittadini sono ignorate

La mancata risposta ai bisogni primari di sicurezza quotidiana, dell’abitare nei quartieri, del girare liberamente per strade, del poter vivere senza angosce di subire un’aggressione, un furto in casa, un danno all’auto, alimenta la sindrome del giustiziere e del sostituirsi alle forze dell’ordine

La sicurezza rappresenta un bisogno fondamentale per le persone, essenziale per il benessere fisico, emotivo e sociale. Il suo valore risiede nella capacità di prevenire rischi e garantire tranquillità quotidiana. Nella piramide dei bisogni di Maslow, la sicurezza segue i bisogni fisiologici come secondo livello gerarchico. Include protezione da pericoli fisici, stabilità finanziaria e libertà da ansie o paure. Questo senso di stabilità permette di progredire verso bisogni superiori come relazio