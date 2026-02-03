Il progetto

Ricostruire la memoria: l’archivio partecipato per luoghi dimenticati

Diana Ligorio
03 febbraio 2026 • 07:00

«Con Memorabilia il digitale serve a salvare e rendere accessibile ciò che altrimenti andrebbe perso» spiega Serena Ferraiolo, curatrice del progetto che guarda ai luoghi marginali d’Italia

«Non sapere più chi siamo è una delle grandi questioni del nostro tempo. Senza un racconto condiviso, una comunità rischia di muoversi dentro narrazioni costruite altrove, che spesso finiscono per bloccarla». La voce di Lorenzo Mori, progettista culturale, arriva assieme ai rumori del porto di Cagliari, la città dove vive e dove ha ideato, tramite l’ente del terzo settore Riverrun, il progetto Memorabilia: «Una piattaforma per creare un archivio digitale di comunità con i luoghi marginali d’Ital

Per continuare a leggere questo articolo

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.