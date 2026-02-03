Ricostruire la memoria: l’archivio partecipato per luoghi dimenticati

true false

«Non sapere più chi siamo è una delle grandi questioni del nostro tempo. Senza un racconto condiviso, una comunità rischia di muoversi dentro narrazioni costruite altrove, che spesso finiscono per bloccarla». La voce di Lorenzo Mori, progettista culturale, arriva assieme ai rumori del porto di Cagliari, la città dove vive e dove ha ideato, tramite l’ente del terzo settore Riverrun, il progetto Memorabilia: «Una piattaforma per creare un archivio digitale di comunità con i luoghi marginali d’Ital