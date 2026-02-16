Istituti tecnici, transizione infinita: un altro “ritocco” chiamato riforma

true false

Si torna a parlare di riforma degli Istituti tecnici e delle Indicazioni nazionali per il secondo ciclo, annunciate per il 2025 e poi scomparse dopo le polemiche sul primo ciclo. Il segnale più evidente, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione il 5 febbraio 2026, è però un altro: non c’è una vera discontinuità. Ancora una volta, la scuola resta sospesa tra annunci, ritardi e interventi parziali. Il nodo è strutturale. Dopo il fallimento della riforma