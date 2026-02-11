Rivoltella: «Più che ai minori di 16 anni, vieterei i cellulari tra i 16 e gli 80 anni»

true false

Il rapporto tra social, cellulari e minori è ormai argomento quotidiano di dibattito. Gli ultimi a occuparsene, a livello istituzionale, sono stati il premier spagnolo Pedro Sánchez e la Commissione europea. Intervenendo al World Governments Summit di Dubai, Sánchez ha sostenuto che «i social network si sono trasformati in uno stato fallito, un luogo in cui le leggi vengono disattese e la criminalità è tollerata, in cui la disinformazione vale più della verità e metà degli utenti è esposta a dis