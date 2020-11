Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, non è più positivo al Covid-19. Lo ha detto in diretta, durante un’intervista organizzata online dalla Gazzetta dello Sport, per parlare dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, da poco nelle libreria. «Ho finito stasera, sono negativo, l’ho saputo oggi», ha detto Mancini.

Il ct azzurro era asintomatico, è dovuto restare in isolamento fiduciario presso la propria abitazione di Roma, non prendendo parte a nessuna delle tre recenti partite dell’Italia, tutte e tre vinte con Alberico Evani in panchina.

