L’inchiesta di Domani

Il prestito a Rocca dalla banca di Masi: «Chiarisca in aula»

Nello Trocchia
27 maggio 2026 • 06:00

Il presidente del Lazio ha ottenuto 80mila euro dalla banca presieduta  da Mauro Masi, ex  manager berlusconiano, con la garanzia dello Stato. Protesta l’opposizione

«La presente richiesta di agevolazione è collegata alle esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina». Nella pratica inoltrata dalla banca per conto del presidente della regione Francesco Rocca è indicata questa formula di rito. La storia è quella svelata da Domani, il prestito da 80mila richiesto dall’attuale presidente della regione Lazio, il meloniano Francesco Rocca, nel 2023 q

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Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.