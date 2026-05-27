Il prestito a Rocca dalla banca di Masi: «Chiarisca in aula»

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«La presente richiesta di agevolazione è collegata alle esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina». Nella pratica inoltrata dalla banca per conto del presidente della regione Francesco Rocca è indicata questa formula di rito. La storia è quella svelata da Domani, il prestito da 80mila richiesto dall’attuale presidente della regione Lazio, il meloniano Francesco Rocca, nel 2023 q