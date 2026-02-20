l’inchiesta della procura di milano: ieri altri 4 poliziotti interrogati

Rogoredo, droga e minacce. I segreti dell’agente pistolero

Enrica Riera e Nello Trocchia
20 febbraio 2026 • 07:00Aggiornato, 20 febbraio 2026 • 08:18

Le indagini su Cinturrino, accusato di omicidio, potrebbero allargarsi al contesto in cui è maturato. Per i testimoni della difesa, che i pm sentiranno, era «l’incubo» della zona. Per la destra è un eroe

Dopo la morte di Abdherraim Mansouri, nulla è cambiato alla periferia di Milano. Un non luogo, abbandonato a se stesso e lontano dallo sfavillio della città dei grattacieli e dei grandi eventi. Un posto pieno di ombre, dominato dalla legge del più forte, da codici non scritti. E dove l’assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino, definito da alcuni come un «incubo» e da altri come «fedele servitore dello Stato», imperversava. Le testimonianze di chi vive quotidianamente il quar

