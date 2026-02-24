Rogoredo e decreto sicurezza: il cortocircuito sulle armi delle forze dell’ordine fuori servizio

Il governo ha reso pienamente applicativo l’articolo 28 del dl Sicurezza che stabilisce come gli agenti di pubblica sicurezza possono portare le armi anche quando non sono in servizio. A essere interessati dalla norma, secondo le stime, sono almeno 300mila operatori. Analisti e giuristi sollevano dubbi e criticità. Tra queste anche anche un tasso di suicidi superiore alla media