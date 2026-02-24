Rogoredo e decreto sicurezza: il cortocircuito sulle armi delle forze dell’ordine fuori servizio

Il governo ha reso pienamente applicativo l’articolo 28 del dl Sicurezza che stabilisce come gli agenti di pubblica sicurezza possono portare le armi anche quando non sono in servizio. A essere interessati dalla norma, secondo le stime, sono almeno 300mila operatori. Analisti e giuristi sollevano dubbi e criticità. Tra queste anche anche un tasso di suicidi superiore alla media
La ricostruzione dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è cambiata dopo le ultime indagini: la procura di Milano ha disposto un fermo per omicidio volontario nei confronti dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, ritenendo che Mansouri non avesse mai impugnato un’arma. Sulla pistola trovata accanto al corpo non compare il Dna della vittima, mentre sono presenti tracce dell’agente. Un testimone sostiene che la vittima avesse con sé solo un telefono