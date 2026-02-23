false false

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Questa mattina era atteso un vertice tra il procuratore capo Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia. Ci sarà una conferenza stampa alle 11 in questura.

Diversi gli elementi che hanno portato gli inquirenti al fermo: in primis le versioni concordanti degli altri quattro poliziotti, accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. Negli ultimi giorni erano inoltre emersi particolari sulla pistola – Mansouri sarebbe stato disarmato e l’arma portata sul luogo del delitto in un secondo momento –, sul ritardo nella chiamata dei soccorsi e soprattutto sul contesto in cui sarebbe maturato l’omicidio.

Domani ha raccontato gli episodi di taglieggiamento di Cinturrino riferiti ai pm da diversi testimoni. «Il provvedimento restrittivo si fonda sugli approfondimenti investigativi condotti dalla squadra mobile e dal gabinetto regionale della polizia scientifica della polizia di stato, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento».

Oltre al fermo, avvenuto questa mattina alle 8 in commissariato, è in corso una perquisizione in casa della compagna del poliziotto, portinaia in un palazzo dell’Aler: lì l’agente è conosciuto come «Luca» e secondo alcune testimonianze alcuni spacciatori avrebbero smerciato droga indisturbati in cambio del pizzo dell’assistente capo per i cui i pm chiedono la misura cautelare in carcere. In base a quanto si apprende dalla relazione di richiesta di custodia cautelare, ci sono forti rischi di reiterazione del reato, ossia che possa uccidere ancora, e di inquinamento probatorio, oltre che il pericolo di fuga, perché ha anche una disponibilità di alloggi. Da ricostruire nelle indagini il movente, ma è venuto fuori che nell'ultimo periodo l'agente aveva preso di mira il presunto pusher. «Ce l'aveva con lui», è la sintesi degli accertamenti.

