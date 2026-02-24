Rogoredo, i testimoni: «Da Cinturrino martellate anche a un disabile»

true false

Non è più tempo di definirlo «fenomeno» o «paladino», così come facevano fino a un mese fa i suoi colleghi poliziotti. Oggi Carmelo Cinturrino, accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, è descritto come «pazzo» anche da chi in passato lodava la sua attività di assistente capo del commissariato Mecenate, a Milano. E, così come i colleghi, non ci sono più politici disposti a difenderlo, a volerlo premiare come chiedevano in tanti, a partire dalla vicesegretaria leghista Silvia Sard