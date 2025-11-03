Roma, i crolli ai Fori imperiali: le indagini, le società e gli ultimi interventi. Cosa sappiamo finora

true false

Due crolli nel giro di poche ore. Lunedì mattina parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, a Roma, ha ceduto. Quattro gli operai rimasti feriti: al momento in cui scriviamo, uno di loro, 66 anni, è ancora intrappolato sotto le macerie. Al lavoro i soccorritori, mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo, ancora senza indagati, in cui si procede per lesioni colpose e disastro colposo. Sotto la lente dei pm capitolini (Giovanni Conzo, Antonio Di Maio e Mario Dovinola), che hanno chiest