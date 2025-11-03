Roma, i crolli ai Fori imperiali: le indagini, le società e gli ultimi interventi. Cosa sappiamo finora

Tre operai salvati e uno per ore sotto le macerie. Per la sovrintendenza c’erano le condizioni per i lavori. I 7 milioni di euro finanziati con il Pnrr per trasformare l’edificio del 1203 in un centro culturale
Due crolli nel giro di poche ore. Lunedì mattina parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, a Roma, ha ceduto. Quattro gli operai rimasti feriti: al momento in cui scriviamo, uno di loro, 66 anni, è ancora intrappolato sotto le macerie. Al lavoro i soccorritori, mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo, ancora senza indagati, in cui si procede per lesioni colpose e disastro colposo. Sotto la lente dei pm capitolini (Giovanni Conzo, Antonio Di Maio e Mario Dovinola), che hanno chiest