Alle nove e trenta di sera in via del Corso a Roma è ancora guerriglia. La polizia lancia lacrimogeni contro i manifestanti rimasti, guidati dai neofasciti di Forza Nuova. Lacrimogeni e idranti in pieno centro città. Con alcuni dei no green pass che hanno lanciato aste contro i giornalisti.

Numerose persone sono state arrestate e altre ferite nel corso degli scontrini tra polizia e manifestanti No-green pass a Roma. Gli scontri sono avvenuti dopo un sit-in autorizzato in piazza del Popolo a cui ha partecipato anche il movimento neofascista Forza nuova ei restauratori del gruppo Io apro. Un gruppo di manifestanti di Forza Nuova ha cercato di forzare l'ingresso della sede della Cgil, un altro ha cercato di raggiungere palazzo Chigi ed è stato respinto dopo ore con l'uso di idranti e lacrimogeni.

Durissimo l’intervento del segretario generale del sindacato di polizia, Siap, Giuseppe Tiani: «Uno Stato civile non puo’ tollerare la violenza gratuita scaturita da una manifestazione illegale e non autorizzata capeggiata da notissimi estremisti dell'estrema destra extra parlamentare che hanno manipolato politicamente il dissenso di una parte della popolazione sul Green Pass. Intollerabile la violenza fisica e verbale scatenata contro la sede della Cgil e i palazzi che ospitano Governo e Parlamento. Esprimo totale solidarietà alla Cgil e al suo segretario Maurizio Landini e ai colleghi e colleghe che devono gestire tensioni degne degli anni bui della Repubblica. La violenza gratuita scatenata da orde barbariche di inquietanti di equivoci personaggi non deve essere tollerata e va respinta con tutti i mezzi di cui lo Stato dispone. Assolutamente legittimo indispensabile e necessario l'utilizzo della forza da parte delle forze di polizia per disperdere i nuclei violenti organizzati. Evidente che la libertà e la democrazia nulla hanno a che vedere con quanto sta accadendo nella Capitale evidenti le difficolta' e il pericolo a cui sono sempre esposti i poliziotti. I movimenti politici e le associazioni di qualsiasi tipo che utilizzano la violenza vanno sciolti».

La manifestazione

Il sit-in era stato autorizzato tra le 15 e le 19 protestare contro l'estensione dell'obbligo di verde pass nei luoghi di verde, che scatterà dal prossimo 15 ottobre. La manifestazione è stata molto partecipata e l'intera piazza, che ha una capienza di circa 10mila persone, era occupata.

Le principali sigle presenti in piazza erano Forza nuova e Io apro. Le dimensioni della manifestazione hanno colto in molti di sorpresa.

«La forza del lavoro contro il Green Pass! Noi siamo il popolo ed oggi li bloccheremo», ha gridato alla folla durante il sit-in il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino.

Una seconda manifestazione organizzata dal movimento Forza del popolo si è svolta in piazza Bocca della verità. A Milano i No-green pass si sono radunati per un sit-in piazza Fontana, come fanno ormai da settimane. Con loro c'era anche il senatore ex Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone, leader del movimento Italexit e candidato sindaco a Milano alle elezioni del 3 e 4 ottobre.

L'assalto alla Cgil

Il sit-in dovuto terminare alle 19, ma a metà pomeriggio i manifestanti si sono divisi in due cortei. Il primo si è diretto verso la sede della Cgil, dove un gruppo di militanti di Forza nuova ha cercato di assaltare l'ingresso.

Il gruppo è riuscito per breve tempo a entrare nell'edificio, ha sfondato il portone e una finestra, ma è stato respinto dalla polizia. Almeno un migliaio di manifestanti è rimasto per qualche ora di fronte all'edificio, dove Castellino, il leader di Forza Nuova, ha tenuto un comitato improvvisato in cui ha accusato la Cgil di aver accettato l'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro. Successivamente, un gruppo di manifestanti ha chiesto di parlare con il segretario del sindacato

«La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora», ha scritto la Cgil in un comunicato ufficiale.

L'assalto a Montecitorio

Il secondo troncone, composto anche questo da più di un migliaio di manifestanti, ha cercato di raggiungere palazzo Chigi e piazza Montecitorio. La polizia ha cercato di contenerli in piazza del Popolo, ma non è riuscita a fermarli.

Il corteo è arrivato così in via del Tritone e la polizia ha indietreggiato fino a palazzo Chigi, dove la strada era bloccata da numerosi blindati. A quel punto ha risposto all'avanzata dei manifestanti con il lancio di lacrimogeni, l'utilizzo di idranti e alcune cariche.

Nel corso degli scontri, durati per un paio d’ore, alcuni manifestanti sono avanzati con le mani alzate, sventolando bandiere tricolori e alcune bandiere della regione Veneto. Altri hanno lanciato bombe carta e altri oggetti contro la polizia.

Le reazioni

«L'assalto alla sede della Cgil nazionale e' un atto di squadrismo fascista», ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Numerosi esponenti di Pd, Movimento 5 stelle e Forza Italia e degli altri partiti che sostengono il governo hanno condannato gli scontri e in particolare l'assalto. «Questi non sono manifestanti, sono delinquenti», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Le minacce dell'estrema destra non passeranno. I responsabili di queste violenze siano assicurati alla giustizia», ha detto il candidato sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri.

La leader di Fratelli d’Italia ha espresso solidarietà alla Cgil e a «a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti». «La violenza non è mai giustificata», ha detto Salvini, esprimendo anche lui solidarietà ai manifestanti pacifici.

La condanna dei partiti

