«Riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare a essere più tranquilla, perché altri fatti collegati a questi tragici eventi avvenuti non ci saranno». A dirlo è il il questore di Roma, Mario Della Cioppa. Un uomo, sospettato dei tre omicidi avvenuti nel quartiere di Prati a Roma, è stato prelevato all’alba di stamani, 19 novembre 2022, dal quartiere di Primavalle ed è ora sotto interrogatorio. Si tratta di un cinquantenne italiano con precedenti per droga. Gli investigatori hanno riconosciuto il suo viso dalle immagini delle videocamere di sorveglianza poste nei condomini in cui abitavano le vittime e di quelle poste nel percorso tra i due appartamenti. Non è escluso che gli inquirenti procedano con un prelievo delle impronte digitali dell’uomo, visto che quelle dell’assassino erano state rinvenute sul citofono delle vittime. Nel momento in cui è stato rintracciato si apprende che aveva in dosso vestiti sporchi di sangue.

Gli omicidi

Giovedì mattina, 17 novembre 2022, tre persone sono state ritrovate morte a Roma, in zona Prati. Prima due donne cinesi sono state rinvenute con ferite da coltello in un appartamento pieno di sangue vicino piazzale Clodio. Poco dopo una donna di origini colombiane, Martha Castano Torres, è stata trovata morta con una profonda ferita al petto a qualche centinaio di metri di distanza, in un appartamento di via Durazzo. Da subito è emersa l’ipotesi che dietro i due episodi potesse esserci la stessa mano. Oggi verranno effettuate le autopsie sui corpi delle tre donne.

Gli indizi che hanno portato al sospettato

Sulle scene del crimine l’omicida ha lasciato diversi indizi che hanno aiutato gli inquirenti nelle indagini. Sul citofono, sui mobili, sui letti e sui corpi delle tre donne accoltellate sono state rinvenute tracce di Dna. L’omicida si è messo in contatto con le tre vittime attraverso una app di incontri e le telecamere poste all’esterno dei due appartamenti lo hanno ritratto nei momenti prossimi agli omicidi. Alcuni testimoni hanno aiutato gli agenti a ricostruire gli eventi e ad arrivare all’uomo.

Le dinamiche

Martha Castano Torres, la sessantacinquenne colombiana, non era una prostituta, ma, stando alle prime ricostruzioni, aveva scelto di offrire sesso a pagamento per aiutare economicamente la figlia diciottenne che abitava ancora in Colombia. È stata lei la prima a essere uccisa dall’assassino, secondo quanto stabilito dal medico legale, tra le 8:40 e le 10 di giovedì. Dopo aver consumato un rapporto sessuale lui l’ha uccisa sul letto. La dinamica dell’omicidio delle due donne cinesi, di cui ancora non si conosce l’identità, è diversa: una delle due, la vittima venticinquenne, è stata uccisa con un fendente alla gola mentre faceva sesso con l’assassino, l’altra donna, sua coinquilina, è accorsa nella stanza per aiutare l’amica e a quel punto, dopo una colluttazione, è stata uccisa anche lei.

