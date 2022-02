La polizia ha eseguito la misura emessa dal gip per la gravità dei fatti e per evitare la reiterazione. I tre sono indagati per i reati di tentata estorsione aggravata, lesioni personali, tentativi di violenza privata

La polizia ha arrestato tre cittadini albanesi indagati per i reati di tentata estorsione aggravata, lesioni personali, tentativi di violenza privata e porto abusivo di arma bianca. È accaduto a Roma lo scorso 11 febbraio. La polizia ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere disposta dal gip, per la gravità dei fatti e per evitare che venissero reiterati.

I fatti sono stati denunciati il 28 dicembre 2021 da un artista di strada di origini georgiane che lavora nel rione Monti. L’artista ha riferito che da tre mesi circa era vittima di minacce di morte e aggressioni fisiche da parte di tre fratelli albanesi, anche loro artisti di strada nel centro storico di Roma.

I tre si erano attribuiti, in modo arbitrario, il controllo della zona e pretendevano dall’artista georgiano 10 euro al giorno per poter esercitare la propria attività.

Il 10 febbraio, è stato poi «strattonato violentemente» da uno dei tre fratelli, che mimava il gesto di tagliargli «la gola qualora non avesse ritirato la denuncia sporta contro di loro».

