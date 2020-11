Le forze dell’ordine capitoline hanno sgomberato la sede del movimento neo fascista, Forza nuova, e il Cinema palazzo nel quartiere di San Lorenzo.

La polizia ha provveduto allo sgombero della sede di Forza Nuova in via Taranto 52, nella zona di San Giovanni. Nella sede, di proprietà dell'Ater, era stata creato lo Skull pub una birreria aperta solo in orario serale. Prima di occupare l’edificio di Via Taranto, nel 2016 il partito di estrema destra aveva preso possesso della sede occupata di via Amulio a Colli Albani. La struttura era poi stata lasciata agli Irriducibili della Lazio, a loro volta sgomberati il 9 novembre. Alcuni cittadini della zona avevano in passato anche tentato di raccogliere delle firme per sollecitare lo sgombero. Uno dei leader di Forza nuova, Giuliano Castellino, ha commentato lo sgombero accusando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, «di sgomberare e chiudere gli spazi liberi ancora una volta in nome di una presunta legalità, calpestata con i Dpcm» e di attaccare «le opposizioni» a cui «si tenta di tappare la bocca perché hanno deciso di sfidare il regime».

Lo sgombero del cinema Palazzo

Gli attivisti del cinema Palazzo hanno chiamato a raccolta la popolazione per chiedere di fermare lo sgombero scrivendo in un post sui social «portate con voi creatività, energie, forza e pazienza. Sarà una giornata lunga abbiamo tutto il tempo di dare il nostro contributo». L’edificio era stato occupato dagli attivisti nel 2011 per evitare che diventasse un casino’ e ha ospitato diversi eventi culturali nel corso degli anni. Uno degli occupanti della struttura è stato l’attore, Marcello Fonte, premiato nel 2018 come miglior attore protagonista al festival del cinema di Cannes per il suo ruolo nel film Dogman diretto da Matteo Garrone.

