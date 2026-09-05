Accoglienza nel mirino, ronde e odio politico minano le reti solidali

«Il clima è peggiorato per la politica di deterrenza verso i migranti – dice Fornasir, di Linea d’Ombra – piazza della Libertà è stata militarizzata e stigmatizzata». Il sindaco ha dichiarato di aver stanziato più di un milione per recintarla

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A Trieste, città guidata dal sindaco Roberto Dipiazza, in quota Forza Italia, soffia un vento carico d’odio verso le persone migranti e nei confronti delle reti che lavorano, ogni giorno e gratuitamente, per l’accoglienza. A denunciare il clima violento sono il movimento Fornelli Resistenti e l’organizzazione di volontariato Linea d’Ombra Odv, che da anni lavorano con le persone che arrivano in piazza della Libertà a Trieste, sul cammino della rotta balcanica. Fornelli resistenti e Linea d’Omb