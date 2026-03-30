le cariche vaticane

La rivoluzione di Leone, è monsignor Rudelli il nuovo Sostituto

Francesco Peloso
30 marzo 2026 • 20:29Aggiornato, 30 marzo 2026 • 20:29

Il nunzio bergamasco prende il posto di monsignor Edgar Peña Parra e diventa numero due nella Segreteria di Stato, molto indebolita dalla vicenda di Londra. Il prelato venzuelano sostituisce come nunzio in Italia il croato Rajič, che sarà prefetto della Casa Pontificia

Leone XIV ha iniziato ha disegnare sul serio la sua curia. Lunedì 30 marzo il papa ha nominato il nuovo Sostituto della Segreteria di Stato: si tratta dell’arcivescovo e diplomatico italiano di origini bergamasche, Paolo Rudelli, 55 anni, fino ad ora nunzio apostolico in Colombia. Prende il posto di monsignor Edgar Peña Parra, venezuelano, 66 anni, chiamato nel 2018 da papa Francesco nel delicato incarico al posto del futuro cardinale Giovanni Angelo Becciu. Dunque, a poco meno di un anno dalla

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Francesco Peloso
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Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).