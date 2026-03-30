La rivoluzione di Leone, è monsignor Rudelli il nuovo Sostituto

Il nunzio bergamasco prende il posto di monsignor Edgar Peña Parra e diventa numero due nella Segreteria di Stato, molto indebolita dalla vicenda di Londra. Il prelato venzuelano sostituisce come nunzio in Italia il croato Rajič, che sarà prefetto della Casa Pontificia

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Leone XIV ha iniziato ha disegnare sul serio la sua curia. Lunedì 30 marzo il papa ha nominato il nuovo Sostituto della Segreteria di Stato: si tratta dell’arcivescovo e diplomatico italiano di origini bergamasche, Paolo Rudelli, 55 anni, fino ad ora nunzio apostolico in Colombia. Prende il posto di monsignor Edgar Peña Parra, venezuelano, 66 anni, chiamato nel 2018 da papa Francesco nel delicato incarico al posto del futuro cardinale Giovanni Angelo Becciu. Dunque, a poco meno di un anno dalla