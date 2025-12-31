Safari Sarajevo, il testimone: «Mio fratello ucciso da un cecchino in un giorno di tregua»

Era il 3 maggio del 1995 quando Amel Hodžić, 15 anni, è stato ucciso mentre giocava nel cortile di casa sua nel centro della capitale bosniaca. L’omicidio è rimasto impunito. Il racconto del fratello Džemil, che nel 2019 ha avviato un progetto sulle vittime della città assediata: «Sarei pronto a collaborare con gli inquirenti italiani»