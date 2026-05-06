La salute con un clic, l’ultima frontiera che fa ricchi i privati

Mentre il pubblico arranca, si è sviluppato un mercato di visite ed esami prenotabili con le app. Il ruolo degli influencer nella promozione

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Sempre più spesso la prevenzione non inizia in uno studio medico, ma su uno schermo. Mentre il Servizio sanitario nazionale (Ssn) fatica a garantire visite ed esami in tempi compatibili con i bisogni delle persone, a causa di un costante sottofinanziamento, cresce online un’offerta parallela di controlli sanitari acquistabili senza intermediazione clinica. Lo sviluppo della digital health, tramite la digitalizzazione sanitaria, è una delle priorità delle politiche pubbliche e sta trasformando il