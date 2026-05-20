Baiardo e la foto con Berlusconi e Graviano, al processo parla Giletti: «Cairo mi chiese di incontrare il Cavaliere, mi rifiutai»

Il processo in corso a Firenze per la calunnia contestata Salvatore Baiardo, che fu prestanome del boss siciliano. Fu lui a dire al conduttore dell’esistenza di una foto compromettente tra il mafioso e l’imprenditore di Arcore
Paolo Berlusconi non si presenta a deporre a Firenze: problemi di salute, con prognosi indefinita, gli impedirebbero di testimoniare nel processo per calunnie a Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna che, non solo profetizzò con alcuni mesi di anticipo, l’arresto di Matteo Messina Denaro, ma soprattutto sarebbe stato in possesso di un foto scottante, da lui stesso scattata nell’estate del 1992, poco dopo la morte di Paolo Borsellino, in un bar di Orta. Una polaroid sbiadita nella quella sarebb