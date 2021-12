Le mafie e i loro avvocati ne sanno sempre una più dello stato. Oppure è proprio lo stato che lascia ampio gioco alle mafie, permettendo loro di impossessarsi di ville, terreni e aziende agricole in tutto il paese.

Tutto parte dalla sanatoria edilizia voluta dal governo Berlusconi, con l’articolo 36 del decreto del presidente della Repubblica numero 380 del 2001. È quello che dà la possibilità di sanare gli immobili abusivi venduti alle aste giudiziarie. Ha permesso il proliferare di un mercato immobiliare occulto che sta sostituendo quello ufficiale, con una sorta di “sanatoria delle sanatorie” sfruttata da poteri poco trasparenti. Con profitti milionari in mano a mafiosi, avvocati e complici vari.

Come funziona il sistema

Seguendo le procedure immobiliari esecutive attivate dai tribunali italiani, speculatori, avvocati compiacenti e interi clan mafiosi diventano proprietari di ville, aziende agricole e capannoni che in origine erano abusivi ma che riescono a sanare facilmente.

In alcuni casi gli stessi avvocati suggeriscono la costruzione abusiva di ville, anche in luoghi di pregio ambientale, prevedendone la successiva occupazione da parte di alcune persone compiacenti. Si rivolgono dunque al tribunale competente per attivare la procedura esecutiva che ne permetterà la sanatoria e relativo riutilizzo o vendita.

Una volta conclusa questa fase, i beni acquistati per via giudiziaria a prezzi irrisori vengono ricollocati sul mercato immobiliare, ottenendo profitti ingenti. In altri casi invece vengono rivenduti agli ex proprietari con intestazioni fittizie. Così lo stato non solo non riesce a contrastare le mafie ma finisce con il sanarne gli abusi edilizi.

Il business è drammaticamente facile: un soggetto realizza una costruzione abusiva facendola risultare come l’unico bene posseduto mentre un altro, spesso un avvocato, in accordo con il primo, attiva nei suoi confronti un decreto ingiuntivo in tribunale e un pignoramento per un credito vantato nei suoi riguardi. Si arriva così alla vendita giudiziaria.

Con i ribassi derivati dai vari tentativi di vendita andati rigorosamente a vuoto, una terza persona riesce ad acquistare a prezzi irrisori la villa o l’azienda agricola. Dopo questa procedura l’abuso è completamente sanato. Se si aggiunge che questa è anche una straordinaria occasione per riciclare denaro sporco investito nella realizzazione della struttura abusiva, la quadratura del cerchio criminale si chiude perfettamente.

Il 24 novembre scorso il senatore Sandro Ruotolo ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e a quella della Giustizia, Marta Cartabia, di attivare immediatamente controlli per fermare affaristi e mafiosi che così si stanno appropriando di pezzi del paese.

Latina

Tra le varie province italiane invase da queste procedure, merita una particolare attenzione quella di Latina. In questo caso le ville abusive realizzate e occupate sono riconducibili alle famiglie rom del clan Di Silvio, imparentato coi Casamonica.

È un dato inquietante per una provincia in cui mafia e politica sono andate per anni d’amore e d’accordo. È come se ci fosse una sorta di “caccia al tesoro” da parte di avvocati compiacenti con i clan per individuare vecchie procedure immobiliari non ancora concluse che consentirebbero la sanatoria degli abusi edilizi realizzati, in alcuni casi con un aumento di cubature da concordare con il comune interessato, grazie alla complicità di eventuali amministratori e tecnici compiacenti.

Questo sistema vale in particolare per quei comuni che si trovano in parte nel parco nazionale del Circeo, come quello di Latina, guidato dal rieletto Damiano Coletta, e di Sabaudia, guidato dall’avvocato Giada Gervasi. Le procedure attivate dai creditori per le vendite all’asta dei relativi beni sono datate ma sono assunte da avvocati che si offrono di assistere il creditore, con l’obiettivo di realizzare il prezzo stimato dalla perizia del tecnico incaricato dal tribunale. Così si creano le condizioni per arrivare alla vendita all’asta degli immobili pignorati, a costo di impedire qualsiasi tentativo di accordo transattivo.

È un meccanismo criminale che nei giorni scorsi è stato però denunciato alla questura di Latina guidata da Michele Spina. Il proprietario di un casale era stanco di vedere fuori dal cancello il solito avvocato accompagnato da personaggi vicini al clan Di Silvio che, dopo avere acquistato quel bene con una procedura fallimentare “guidata”, lo invitavano a lasciarlo immediatamente prospettandone la trasformazione in una sorta di albergo per turisti provenienti da tutto il mondo.

Ancora una volta la procedura seguita è la stessa. Nelle aste giudiziarie immobiliari non succede quasi mai che la vendita dei beni avvenga al primo incanto e al prezzo di mercato stabilito dalla perizia del Tribunale. Seguono una serie di aste che prevedono l’abbassamento del prezzo prestabilito dell’immobile anche del 25 per cento ad ogni tentativo di vendita. All’ultimo incanto l’acquisto di quel bene si può ottenere pagando appena il 20 per cento del valore di mercato, a patto di intervenire adeguatamente sugli esecutati.

Come fanno

È questo il caso, ad esempio, della procedura esecutiva n. 219/1992 in corso all’ufficio del giudice delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Latina. Riguarda un’azienda agricola vicino alla quale sono state costruite negli anni scorsi una serie di ville abusive occupate, guarda caso, da famiglie vicine ai Di Silvio.

La causa giudiziaria, caratterizzata da vistose anomalie, è stata attivata con un decreto ingiuntivo risalente al lontano agosto del 1990 ed è ora giunta, dopo 21 anni, alla sua fase finale. Gli acquirenti che hanno presentato offerta di acquisto all’ultimo incanto, già ridotto del 60 per cento rispetto al prezzo base, hanno dichiarato di essere stati attratti, oltre che dal prezzo basso, anche dalla possibilità di ottenere la solita sanatoria dal comune di Latina con, peraltro, un aumento di volumetria che potrebbe raggiungere persino il doppio della cubatura esistente.

In questo business risultano parte attiva anche le agenzie immobiliari locali che, partendo dai prezzi estremamente bassi relativi alle offerte minime successive ai ribassi d’asta previsti da procedura giudiziaria, offrono ai potenziali acquirenti tutti i servizi riguardanti la partecipazione a un’ampia scelta di aste giudiziarie in corso.

I servizi riguardano anche l’ottenimento di mutui a tassi agevolati rimborsabili con buone dilazioni di pagamento, oltre ai sopralluoghi e ai contatti con i custodi giudiziari. C’è persino l’opportunità di essere avvisati se un’asta di vendita è andata deserta, così da partecipare a quella successiva a un costo significativamente inferiore. L’assenza di costi di trascrizione e altre agevolazioni completano la convenienza dell’acquisto.

Già con le operazioni “Don’t Touch”, “Arpalo” e “Ottobre Rosso”, condotte dalla squadra mobile di Latina oggi guidata da Giuseppe Pontecorvo, è stata portata alla luce una vasta rete imprenditoriale in mano all’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta, già tesoriere del gruppo parlamentare alla Camera, e al noto clan Di Silvio. L’affare prevedeva intestazioni fittizie di beni e attività produttive ai soliti prestanome che ottenevano in cambio denaro e protezione.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, mentre ripete di continuo di essere una fiera patriota italiana, ha portato in parlamento personaggi di questo calibro, collegati ai clan mafiosi di origine rom che hanno fatto, proprio nel pontino, continui affari neri e sporchi. Tra i vari, oltre allo spaccio di droga, all’estorsione e ai furti in appartamenti, anche lucrosi investimenti immobiliari come terreni, case e capannoni industriali derivanti da varie aste fallimentari indette dal tribunale di Latina.

Lo scorso mese di marzo la magistratura di Latina, insieme alla questura, per esempio ha disposto lo sgombero di un’intera lottizzazione abusiva composta da cinque lotti con ville lussuose realizzate proprio dal clan Di Silvio a Borgo San Michele. Lì si erano insediati sodali e parenti.

