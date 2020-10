«Cari direttori, in considerazione della situazione emergenziale in corso, ed in particolare, di casi di positività al Covid-19 in operatori sanitari, si ritiene necessario e urgente attivare tutte le misure (…) In particolare, con immediatezza, codeste aziende, se necessario per i fini di cui sopra, provvedono a sospendere le ferie in godimento al personale», si legge in una disposizione, firmata da Walter Locatelli, commissario straordinario di Alisa, l'azienda sanitaria della regione Liguria. Disposizione che blocca le ferie dei dipendenti e che ha scatenato la reazione dei sindacati.

«Siamo sconcertati dall'imbarazzante superficialità e naturalezza con la quale si è trovata la soluzione all'attuale emergenza, decidendo di accanirsi ulteriormente sugli operatori sanitari, già allo stremo delle forze», dice la Uil Liguria, che denuncia il «calpestio dei diritti sanciti dai contratti». Nella disposizione, il commissario aggiungeva anche altre limitazioni relativi ai permessi per la legge 104 e per quelli orari retribuiti.

Una nota che è stata recepita dalle aziende sanitarie e che ha portato ad una mobilitazione simbolica del personale sanitario. «Solo un dato, oggi, all'interno del policlinico San Martino, su barelle ci sono cento pazienti; all'ospedale Villa Scassi ce ne sono centodieci; al Galliera un'altra settantina. La situazione è drammatica. Questa emergenza mostra le criticità che da tempo denunciamo a partire dalla carenza di personale. L'indicazione di sospendere le ferie agli operatori sanitari è irricevibile», dice Matteo Cascone, sindacalista Uil e portavoce degli infermieri.

A margine della mobilitazione, la Uil ha scritto anche al al presidente della regione, Giovanni Toti, per chiedere nuovamente una integrazione del personale e «rimuovere gli incompetenti in un'organizzazione del sistema sanitario sbagliato fondato su un uomo solo al comando». Il presidente Giovanni Toti si è limitato ad annunciare che domani il policlinico San Martino di Genova apre un bando per 500 infermieri.

